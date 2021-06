MESTRE - Lite tra due dipendenti, un portalettere e uno smistatore, con grave accoltellamento all'Ufficio Postale di via Torino a Mestre questa mattina, 9 giugno. Il ferito, colpito con quattro fendenti, due al collo e due all'addome, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale all'Angelo ma non risulta in pericolo di vita. Arrestato l'aggressore, un cittadino italiano di 62 anni.