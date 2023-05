Mestre. Schianto tra un tram e un sidecar sul Ponte della Libertà: un ferito. Traffico in tilt, Venezia bloccata

MESTRE - Schianto tra un tram e un sidecar sul Ponte della Libertà: traffico in tilt. Oggi pomeriggio, domenica 7 maggio, intorno alle 16 un incidente sul Ponte della Libertà all'altezza dell'isola di San Secondo in direzione Venezia: coinvolti un tram e un sidecar. Secondo le prime ricostruzioni, il sidecar non avrebbe dato la precedenza al mezzo pubblico e con l'urto avrebbe sfondato la porta del tram. Un ferito lieve. Attivato il servizio sostitutivo con navette. Sul posto la Polizia locale.

Traffico in tilt in uscita da Venezia.

+++Notizia in aggiornamento+++