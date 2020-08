Il titolare si rifiuta di falo andare nel bagno del locale, e lui scatena il panico in pizzeria

MESTRE - Ubriaco dentro una pizzeria, cerca di minacciare gli agenti con un coccio di vetro. Trentenne bloccato e denunciato. La Polizia locale è intervenuta ieri sera - 13 agosto - a Mestre, intorno alle ore 20, in una pizzeria in via Cappuccina per riportare alla calma un trentenne di nazionalità tunisina, residente nel Padovano, andato in escandescenze a seguito del rifiuto del titolare dell’attività di concedergli l’accesso ai servizi igienici del locale.

Ubriaco in pizzeria: cosa è successo All’arrivo delle due radiomobili inviate dalla centrale operativa, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, dopo esser stato accompagnato dagli agenti all’esterno della pizzeria, ha svuotato il suo zaino sul suolo provocando intenzionalmente la rottura di una bottiglia presente all’interno per poi tentare di raccogliere un coccio di vetro e rivolgerlo verso gli agenti, che sono invece riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Il trentenne è stato quindi denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Il tunisino è stato inoltre sanzionato per manifesta ubriachezza e nei suoi confronti è stato notificato un daspo urbano. © RIPRODUZIONE RISERVATA