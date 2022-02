SAN DONA' DI PIAVE - Hanno affrontato la pandemia adattando il servizio da asporto fin dal 2020, ora sono pronti a raddoppiare l'attività investendo nel centro e sono alla ricerca di nuovo personale. Si tratta dei fratelli Gianni, 40 anni, e Giulia, 37, Dodaj, originari di Scutari, in Albania. Nel 2008 hanno aperto la pizzeria-focacceria Fantasy in via Battisti: il primo locale in città a unire la classica pizza da asporto a un bancone di focacce e pizze al taglio, premiato nel 2013 con il secondo posto in Italia dal sito Gastronauta, che stilava una classifica grazie al voto online dei clienti. Ma hanno guadagnato anche una citazione sulla guida del Gambero Rosso e la vetrofania concessa da Google.



BAKERY

I fratelli Dodaj ora intendono aprire un'altra attività, dando una nuova vocazione a un negozio in centro. Oggi pomeriggio inaugurano Dodaj's bakery cafè nella zona pedonale di corso Trentin, che prenderà il posto di Golden point. Circa 70 mq ristrutturati con un locale moderno, disponibile per colazioni, vendita di pane, pizzette e aperitivo serale. «Avremmo potuto aprire a Treviso o Jesolo e siamo conosciuti anche fuori dai confini italiani spiega Gianni , ma crediamo molto in quello che è il cuore delle città. Manteniamo il punto vendita Fantasy a circa 200 metri, abbiamo fatto una scelta mirata in funzione della clientela».

PANDEMIA

In questi due anni c'è stata una flessione, «ma ci siamo organizzati fin dal primo confinamento con i pagamenti elettronici e il servizio a domicilio continua Due anni fa c'era parecchia apprensione per il contagio. Abbiamo riunito i dipendenti per capire se tutti se la sentivano, assicurando che noi eravamo pronti a proseguire. Nel primo confinamento ricordo che a San Donà eravamo aperti in cinque. Abbiamo tenuto duro, è stato un primo atto di coraggio, premiato perché siamo andati avanti e nonostante le difficoltà, che tuttora persistono, continuiamo ad investire. È un periodo di cambiamento radicale, c'è la tendenza agli acquisti online per cui la situazione non tornerà mai come prima».



TEAM

«Di recente abbiamo assunto tre persone di San Donà ed Eraclea spiega Cerchiamo altri due o tre addetti da inserire nella pizzeria da asporto e nella nuove forneria: un panettiere-pasticcere, una barista-cameriera e una banconiera o un banconiere. Cerchiamo persone con una minima esperienza nella ristorazione, e una certa flessibilità al lavoro serale». Per candidature: info@pizzeriafocacceriafantasy.it.