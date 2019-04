Aresti per spaccio alla movida, puniti anche i clienti: via la patente

di Davide Tamiello

Al calar del sole, venerdì sera, il mercato della droga in via Piave cambia target. Chi cerca eroina, a quell'ora, di solito è già stato servito e subentra, invece, il popolo del weekend. «Abbiamo notato effettivamente un cambio di clientela in via Piave dopo le 22 - spiega il commissario capo della polizia locale e responsabile della sicurezza urbana, Gianni Franzoi - i compratori sono spesso ragazzi di buona famiglia, non certo tossicodipendenti all'ultimo stadio, alla ricerca di cocaina e marijuana per la...