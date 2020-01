La pediatra non si trova: mamme al telefono con il call center per prendere appuntamento

MESTRE L’ambulatorio è a Carpenedo, in via San Donà, dove negli anni si sono avvicendati almeno quattromila bambini - molti dei quali ormai adulti - e altrettanti genitori alle prese con influenze, tonsilliti, vaccini e certificati medici. Ma per prendere appuntamento per una visita al pargolo o una prescrizione farmaceutica bisogna telefonare a un call centre di Schio e armarsi di pazienza. Tanta pazienza. Succede infatti che da tre mesi a questa parte, da quando è andata in pensione la pediatra Lucia Magagnato, non c’è stata ancora la nomina di un sostituto. La procedura è complessa, spiegano all’Ulss 3, l’azienda non può sapere quando un medico decide di andare in quiescenza e per la sua surroga è necessario attivare un apposito bando.



LA SOSTITUZIONE

Per evitare disagi ai piccoli pazienti della pediatra l'azienda ha così optato per una nomina provvisoria, affidata a una pediatra di Vicenza che, potendo garantire la presenza in ambulatorio due volte alla settimana, si è affidata a una società - "L'Allodola" di Schio - che gestisce gli appuntamenti per una serie di medici di base di quel territorio. Ecco spiegato perché i genitori dei pazienti che contattano la pediatra sono costretti ad attese snervanti al telefono. Così snervanti che una di loro, Maddalena Montin, dopo avere sfogato la sua rabbia sulla pagina Facebook del gruppo "Mestre Mia", ha dato vita a un gruppo whatsapp che, via social, ha raggiunto in poche ore decine di adesioni. Prendere appuntamento anche per un semplice certificato medico da presentare a scuola è molto complicato, e in ogni caso bisogna mettere in preventivo una lunga attesa al telefono. Ancora più difficile essere richiamati dopo essere riusciti a prendere la linea. «Sono un'assistente sociale - spiega la signora - e anche per via del mio lavoro credo sia giusto denunciare quello che sta accadendo». Al momento di andare in pensione la dottoressa Magagnato aveva auspicato che si potesse dare continuità al suo ruolo, paventando il ricorso a medici precari. «Cara dottoressa - scrive Maddalena Montin, mamma di tre bambini - - è invece successo quello che lei sperava non succedesse. La dottoressa che ha preso il suo posto è sempre sostituita da altre. Non abbiamo un rapporto come lo avevamo con lei». Da parte sua l'azienda sanitaria comunica di avere «avviato ogni verifica perché anche questo ambulatorio pediatrico rispetti quanto previsto dalla convenzione in relazione al sistema di risposta telefonica e di accoglienza dell'utenza, al fine di garantire ai genitori dei bambini assistiti una corretta gestione delle richieste e una piena presa in carico delle esigenze degli assistiti». Ultimo aggiornamento: 08:35