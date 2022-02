MESTRE - È il parcheggio di avvocati, notati, commercialisti, dei professionisti di Mestre, e della gente comune che ha impegni in centro città e non sa dove lasciare l'auto per un'ora o due, dato che gli stalli a strisce blu in piazza Barche sono pochi e sempre occupati. Domani per il Park Zanchi Elio sarà l'ultimo giorno di attività, dal primo marzo non esisterà più, il titolare consegnerà le chiavi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche (Piopp) perché è scaduta la concessione demaniale. Non si sa cosa l'ex Magistrato alle acque farà di quell'area preziosa nel cuore cittadino, sembra che voglia destinarlo a parcheggio per le proprie auto di servizio dato che ha la sede di terraferma nella vicina via Colombo, ma in ogni caso non sarà più un park a disposizione del pubblico con la sua quarantina di posti.



LA PERDITA

È un pezzo di storia del Novecento che scompare e per i clienti affezionati è un brutto colpo, oltre che per la disponibilità di posti auto in piazza Barche. Confinante con quello in chiusura c'è un'altra area di sosta privata a pagamento, il Central Park con altri 30 stalli che, nelle ore di punta, diventano una cinquantina riempiendo di auto anche la strada interna. A dire il vero negli ultimi due anni la clientela dei professionisti si è diradata perché la pandemia e lo smart working li hanno tenuti lontani dal centro, e quindi per Elio Zanchi e i suoi collaboratori le cose non andavano molto bene. Se si aggiunge che il titolare ha compiuto 79 anni e che i due che lavorano con lui non sono molto più giovani, la richiesta del Demanio non è arrivata come una disgrazia. «Vado ancora a correre in bicicletta ma qualche acciacco ce l'ho per cui a quasi 80 anni forse è giunto il momento di pensionarmi» ha commentato Zanchi che è nato nella vicina via Colombo e ha passato la sua vita in piazza Barche. Fu il padre Fausto ad aprire la prima attività nel 1928: un'officina di gommista davanti al Centro Le Barche, all'angolo con via Teatro Vecchio dove c'è il negozio Tim. Elio cominciò a lavorare nel 1958 con il padre che gli disse «non vuoi andare a scuola? Mettiti la tuta». Nel 1960 si spostarono in via Forte Marghera dove c'è l'hotel Michelangelo, e nel 1976 Elio edificò una sede nuova: è la costruzione a tre cilindri rivestita di mattonelle marrone dove c'è il ristorante cinese Saikesushi, sempre vicino al Michelangelo. Aveva fatto male i conti perché quella struttura si dimostrò troppo piccola, così quando lo stesso anno si presentò l'occasione di un'asta del Demanio per la concessione dell'attuale sede, non se la fece scappare. Dal 1976, per 46 anni Elio Zanchi ha lavorato in quell'area tra piazza Barche, via Colombo, via Forte Marghera e via Pepe.

LA TRADIZIONE

Cominciò con la vulcanizzazione degli pneumatici, affiancando una piccola officina e la vendita di stereo per auto, ma con il passare degli anni aumentò sempre più l'attività di parcheggio a ore fino ad abbandonare l'officina e a tenere solo il park. I tempi erano cambiati, assieme alla conformazione di piazza Barche: nei primi del Novecento era un punto strategico per chi proveniva da Venezia o dalla Riviera del Brenta e, attraverso Corso del Popolo, imboccava direttamente via Forte Marghera che allora era l'inizio della Triestina, e non a caso dove oggi c'è il parcheggio nel 1930 venne inaugurato il primo distributore Shell della città. Fu Gino Cucchiarato a fare l'investimento e la struttura che costruì (dove poi trovò posto l'attività di gommista di Zanchi) è tutelata dalla Soprintendenza come edificio industriale di pregio tanto che degli architetti inglesi proposero di presentarlo ad una edizione della Biennale Architettura.