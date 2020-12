Il super-lusso è servito: pronte le tre "Manuzio-Palace" con 45 appartamenti

MESTRE Verde orizzontale e verticale, una cascata d'acqua all'ingresso, architettura elegante e materiali di ultima generazionea. Che si tratti di tre palazzine al cui interno vi sono solo appartamenti di lusso salta subito all'occhio osservandole dalla fermata del tram dedicata ad Aldo Manuzio, il celebre editore e umanista veneziano al quale era dedicatala scuola media di viale San Marco, in un'area estesa per 5mila metri quadrati del centro di Mestre che, dopo la demolizione del vecchio plesso scolastico, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione urbana che ha incluso, ad onere del costruttore, anche la prosecuzione della pista ciclabile che collega viale San Marco con via Zanotto e piazzale Cialdini. Dopo tre anni di lavori, il nuovo complesso immobiliare, che prende il nome sempre da Manuzio, è stato progettato dall'architetto veneziano Giovanni Zanetti ed è composto da 45 appartamenti in classe A4 , 15 per ognuna delle tre palazzine da cinque piani, con garage seminterrati.

Una decina di appartamenti è già abitata e per i facoltosi inquilini il Manuzio Palace offre anche un palestra privata e uno spazio giochi attrezzato per i bambini. L'area in cui sorgeva la scuola Manuzio era stata acquistata dal Comune di Venezia per 2 milioni di euro, quindi la Casa In srl, holding immobiliare nata dall'unione tra la Bassetto Costruzioni e la Pesce Costruzioni, ha realizzato il nuovo e lussuoso complesso immobiliare investendo 13 milioni di euro. Un ottimo affare se si considera che, ancora prima che i lavori di costruzione dei tre condomini di lusso venissero completati, gli appartamenti erano già stati quasi tutti venduti a prezzi che partono da un minimo di 360mila euro per gli appartamenti più piccoli (di 80 metri calpestabili), fino ad un massimo di 800mila per quelli più grandi (180 metri quadri senza contare le ampie terrazze) e per gli attici che dispongono anche di una seconda terrazza solarium a 25 metri di altezza, da dove si scorge il campanile di San Marco. A staccare gli assegni più pesanti sono stati imprenditori, amministratori delegati di grosse società e medici, insomma la vera classe benestante di Mestre, dove la pandemia da Covid non ha fermato ma semmai ha spinto il mercato immobiliare di fascia alta, in grado di offrire la tipologia abitativa più richiesta nell'era Covid, ovvero quella con ampi spazi interni, stanza per lo smart working e grandi terrazze per stare all'aperto senza mai uscire di casa.

Ultimo aggiornamento: 09:48

