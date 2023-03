MESTRE - Il doppio edificio dove si è insediato Campus X è in origine un ostello, l'AO, con duemila posti letto progettato dall'architetto Sandro Bisà: la prima metà venne aperta a fine luglio del 2017 grazie all'investimento del tedesco Michael Kluge che aveva creato un gruppo da 28 alberghi e ostelli in tutta Europa e che nella primavera di quell'anno l'aveva ceduto per 320 milioni di euro a Tpg (Texas Pacific Group), fondo americano che ha investito su realtà come Unilever, Burger King, AirBnb e Ducati. A giugno del 2019, due anni dopo (mentre l'ostello di Mestre era stato raddoppiato arrivando a duemila posti letto), l'intero gruppo è stato ceduto per 1 miliardo e 100 milioni di euro a un altro fondo d'investimento americano.

Campus X

Ed è da questo, ora, che Campus X ha acquistato metà dell'AO di via Ca' Marcello. La struttura non è ancora operativa perché sono in corso lavori di riadattamento ma entro qualche settimana dovrebbe aprire. In primo luogo i mille posti letto sono stati quasi dimezzati: ora il Campus X offre 284 camere con un totale di 568 posti letto, sono state eliminate dunque le camerate da ostello con 6 letti. A settembre, poi, seguiranno altri lavori per allineare la struttura alle altre di Campus X, con l'allestimento di una palestra, zone formazione, aree comuni, cucine condivise, una diversa caffetteria rispetto a quella attuale e altri interventi di refitting. Anche se non è ancora aperto, il CX Venice Mestre sta già ricevendo richieste di informazioni da studenti: «Per questa primavera offriremo loro un posto letto a 100 euro al mese, una promozione per consentire agli studenti del Veneto di vivere l'Università da residenti al costo di un abbonamento del treno. - spiega il ceo della società Samuele Annibali - Da settembre, con la struttura completata, a regime il costo di un posto letto sarà di 375 euro al mese».

Un prezzo, comunque, più basso di quelli che si trovano specie in centro storico dove i posti dedicati ai ragazzi che vincono le borse regionali non sono sufficienti, e sul libero mercato sono costretti a pagare 800 o 900 euro per una stanza singola (200 o 300 euro in meno per le doppie), senza contare che i contratti quasi sempre sono solo fino a giugno perché poi gli appartamenti servono per i turisti dai quali i proprietari incassano di più, e i giovani si ritrovano quindi senza un posto dove dormire e studiare.