Ospedale, è emergenza medici: all'Ulss 3 mancano 150 camici bianchi

di Roberta Brunetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Il pronto soccorso più in affanno, quello dell’Angelo. Poi ci sono i reparti “storicamente” in carenza di medici: anestesia e rianimazione innanzitutto, ma anche medicina e chirurgia, radiologia, ortopedia, psichiatria, pediatria. Proprio in pediatria si sta allargando l’emergenza con situazioni di grande difficoltà nella gestione. Un problema sentito, negli ospedali dell’Ulss 3, quello della mancanza di dottori. Ma anche qui la decisione della Regione di tappare i buchi con medici senza specializzazione non piace. Protestano i sindacati, si preoccupa anche l’Ordine dei medici di Venezia.