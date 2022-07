Aggressione all'ospedale di Mestre: mamma scatena il panico nel reparto di Pediatria

MESTRE - È dovuta intervenire la polizia per sedare una donna andata in escandescenze nel reparto di pediatria dell'ospedale all'Angelo di Mestre dove ha aggredito il personale in servizio.

Aggressione in ospedale a Mestre

Il fatto è accaduto nel fine settimana, rileva la direzione sanitaria. Una donna ha dato in escandescenze, ha minacciato e insultato il personale in servizio, ha provocato ingenti danni, prima di essere bloccata dagli agenti. «Vedere le sedie volare in Reparto - dice la dottoressa Cavicchioli, Primario di Pediatria - e vedere i vetri rotti, e sentire le urla, è stato pesante. E però siamo purtroppo abituati a gestire molte situazioni simili, di disagio, di aggressione ingiustificata a chi sta svolgendo la propria funzione». La donna era giunta in Pediatria chiamata dai medici. «Ci eravamo trovati ad accogliere in Reparto un minore spaventato - spiega Cavicchioli - che aveva abbandonato la casa per motivi su cui le Forze dell'Ordine stanno indagando. Mentre fornivamo al ragazzo la necessaria assistenza, abbiamo avvisato la famiglia. E la mamma, purtroppo, si è presentata in Pediatria in condizioni non adeguate al suo ruolo di genitore: da questo suo stato sono nate le pretese, i tentativi di calmarla, le aggressioni verbali, i gravi gesti e i danneggiamenti».