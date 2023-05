Il Giro d'Italia passa a Oderzo: chiude immissione da Venezia verso Belluno della A27

MESTRE - BELLUNO - Per consentire il passaggio della diciottesima tappa "Oderzo-Val di Zoldo" del 106esimo Giro d'Italia che si svolgerà giovedì 25 maggio, chi percorre la A27 Mestre-Belluno e proviene da Venezia, non potrà proseguire verso Belluno, dalle 12:00 alle 15:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita sulla A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, per poi immettersi sulla SS51 fino all'incrocio con Località "La Secca", proseguire in direzione SP31 e, alla rotonda, immettersi sulla SP1 in direzione di Belluno.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.