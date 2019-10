di Fulvio Fenzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - I primi incontri ci sono già stati, con il sindaco e con i dirigenti dell’Urbanistica per cominciare a “prendere le misure” su come trasformare il buco di Mestre. E sono state chiuse tutte le pratiche con il tribunale di Venezia, staccando quell’assegno da 26,5 milioni di euro con il quale il Gruppo Alì Spa a metà luglio si è aggiudicato l’asta dell’ex ospedale Umberto I. Ora, insomma, la società padovana della grande distribuzione è proprietaria dei cinque ettari tra via Circonvallazione e piazzale Candiani. E, anche se siamo ancora alla preistoria di quello che potrà essere il progetto, Alì fissa i paletti di cosa vuole fare: residenza, un supermercato (ovvio), parcheggio (vitale per Mestre) e servizi. «Un pezzo di città da vivere, come si fa nelle altre grandi città europee - spiega Gianni Canella, il vicepresidente del gruppo fondato dal padre Francesco -. Noi ci crediamo e sarà questo quello che faremo in accordo con l’amministrazione, la città ed anche i partner che vorranno affiancarci in questa operazione».