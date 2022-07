MESTRE - Una nuova palestra per gli studenti, un nuovo impianto per il basket della città nel nome di Davide Frisoli. La Città metropolitana ha finito i lavori della nuova struttura della Bissuola (in via Virgilio) che verrà inaugurata ufficialmente con l'apertura dell'anno scolastico e l'istituto e il Comune, appunto, stanno valutando di intitolarla all'ex dirigente scolastico morto di covid nel cuore del periodo di emergenza pandemica.

Nuova palestra per gli studenti del liceo Bruno: sarà dedicata al preside Frisoli

Un investimento di 2,5 milioni di euro che consentirà ai 700 studenti del liceo scientifico Giordano Bruno di poter fare attività sportiva all'interno di una struttura completamente rinnovata. Per l'attività extrascolastica invece sarà il Comune ad assegnarla a società e associazioni sportive che verranno scelte in base ad un bando che verrà lanciato tra qualche settimana: la palestra, per attrezzature, spalti, spogliatoi, è idonea a ospitare le partite di campionato di C Gold e serie B di basket. La dirigente scolastica del Bruno Michela Michieletto, accompagnata dai tecnici dell'ufficio edilizia scolastica della Città metropolitana, è stata la prima non addetta ai lavori a cui è stato presentato il risultato finale.

«Non posso che dire grazie ha detto al termine del sopralluogo in via Virgilio soprattutto a nome dei ragazzi della scuola che in questo periodo particolare si vedono aprire l'opportunità di poter finalmente praticare le ore di educazione fisica in una nuova struttura, bellissima, attrezzatissima a noi riservata. La pandemia ha costretto i ragazzi a vivere meno il movimento e lo spazio, una struttura di questo tipo dà proprio respiro di futuro e positività».

«La nuova palestra di via Virgilio è stata realizzata completamente in legno con una parte a telaio per quanto riguarda la struttura e un'altra in X-lam, cioè con pannelli di legno massiccio a strati incrociati, che riguarda gli spogliatoi spiegano i tecnici La struttura è omologata Coni per ospitare C Gold e B grazie a una tribunetta con 200 posti a sedere. È poi composta da 4 spogliatoi per gli atleti, due per arbitri o gli insegnanti, se in orario scolastico, una infermeria e uffici. L'area esterna è adeguata sia utilizzo scolastico che extra-scolastico e presenta un ampio spazio verde».

La palestra copre una superficie totale di circa 2mila metri quadrati. L'ampiezza della struttura interna è di 1376 metri quadrati. Il blocco spogliatoi squadre e arbitri e i servizi annessi, compreso quello per disabili, ha una metratura di 576 metri quadrati.

La palestra della Bissuola è la gemella di quella costruita (sempre dalla Città metropolitana) anche a Dolo, all'interno del distretto scolastico di via Curzio Frasio dove si trovano il Liceo Statale G. Galilei, l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari, l'Istituto Professionale di Stato C. Musatti. Anche in quel caso, la palestra verrà assegnata a delle società sportive con un bando.