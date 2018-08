A Mestre la nuova Anagrafe dividerà i cittadini italiani dagli stranieri

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Una Anagrafe divisa per tre. Eccolo, il nche, tra un mese esatto, prenderà il posto degli uffici di via Cappuccina. Non più un open space in cui si mescolano tutti e tutto, maUna rivoluzione che - secondo il Comune - consentirà di migliorare il servizio, ridurre le attese agli sportelli e aumentare la professionalità degli operatori che si specializzeranno nei singoli settori. Anche se resta ancora qualche dubbio sull'accessibilità dei nuovi sportelli, mancando parcheggi in zona specialmente nei giorni di mercato, e sugli spazi interni ricavati al piano terra di una palazzina che, nonostante gli sforzi, non era sicuramente nata per accogliere uffici di questo tipo.