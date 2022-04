MESTRE - Chiude la storica profumeria Riviera, apre un ristorante sushi. Si spalancano le porte di Materia prima al piano terra del museo M9, dove si erano oscurate le vetrine di 9 Bistrot. Sembra vigere un sistema di compensazione tra attività commerciali in centro città, dove nell'ultimo periodo a cessazioni subentrano nuove gestioni, in una tendenza comunque orientata alla riqualificazione.



È da un mese che le serrande della profumeria al civico 48 di Riviera XX settembre sono chiuse. Qualche commerciante della zona ha visto nei giorni scorsi che venivano trasportati dei mobili all'esterno. «Sappiamo solo che il proprietario ha venduto afferma una esercente della via e che si trasformerà in un'attività di ristorazione giapponese». Sono diversi i clienti della profumeria stupiti dalla chiusura silenziosa, non annunciata da nessun cartello. Era il 2016 quando Enzo Gecherle riaprì la rinnovata profumeria gestita fin dagli anni 60 dalla madre Gabriella Brazzolotto. Passata alla catena Marionnaud nel 2001, alla scomparsa della signora Brazzolotto nel 2015 il figlio decise di riavviarla con il nome storico. Al civico accanto ristrutturò anche l'estetica, spostando il solarium nelle vetrine all'angolo con via Sauro: attività che nel corso degli anni sono state chiuse, come testimonia il cartello vendesi appeso sulle vetrine abbandonate. In via Sauro al posto del solarium aprirà a breve la clinica dentaria Impress, anche se rimangono sfitti diversi negozi nel tratto verso via Circonvallazione. I commercianti della zona apprezzano che la profumeria sarà sostituita da un'altra attività. «Se il ristorante posizionerà un plateatico afferma Paolo Stevanato, titolare di Samarcanda in via Verdi sarà in grado di attrarre persone con un effetto positivo sulla frequentazione dell'area».

Da tre giorni intanto sono ricomparsi tavolini, ombrelloni e clienti davanti a Materia prima, nuovo locale che subentra alla chiusura di 9 Bistrot, prima gestito da Andrea Carcanella (titolare del Bistrot 55 e Petit in piazza Ferretto). Si tratta di un format del gruppo padovano Gusto Rosso, che oltre a fornire un servizio di catering al museo, tra un mese inaugurerà il ristorante di carne al secondo piano del chiostro. Il piano terra del museo rimane ristorante (aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 11 alle 23) e per l'aperitivo propone anche la formula della degustazione a un prezzo base. «Sono state assunte dieci persone spiega Pieralessandro Pavin, legale rappresentante di Gusto Rosso e altre ne assumeremo nel nuovo ristorante nel chiostro, che vorremo utilizzare per eventi con dj set».