Addio a Guido Zordan, l'architetto che progettò la nuova Mestre

di Elisio Trevisan

MESTRE - Si è spento ieri mattina dopo due anni di sofferenze l'architetto Guido Zordan, un professionista, amministratore pubblico e docente universitario che entra di diritto nei personaggi che hanno fatto la storia della terraferma, in minima parte anche per le polemiche memorabili sulla sua scala. Aveva 83 anni e l'ultima sua opera, realizzata assieme al figlio Tobia, è stata un libro Tra forma e funzione (a cura di Raffaello Tomaello) dedicato ai suoi progetti che, completato l'anno scorso, non è mai stato...