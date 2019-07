Minorenni rubano occhiali in negozio: inseguiti dai derubati li pestano

MESTRE - Due minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri, con l'accusa di rapina impropria, dopo aver rubato degli occhiali in un negozio a Mestre. I due, uno di 16 e l'altro di 17 anni, avevano preso di mira un market di Corso del Popolo, dove, una volta entrati, con una scusa hanno distratto il proprietario ed un dipendente appropriandosi di un paio di occhiali da sole esposto vicino alle casse per poi darsi alla fuga.



Visti da titolare ed addetto, sono stati inseguiti, ma i ragazzini, per niente intimoriti, hanno reagito rabbiosamente ingaggiando una colluttazione con calci, pugni e spintoni, procurando ad entrambi ematomi al collo con ecchimosi ed abbandonando poco distante gli occhiali subito recuperati.



Scattato l'allarme il pronto intervento dei carabinieri di Mestre hanno soccorso gli esercenti ancora in stato di agitazione, raccolto le prima testimonianza e quindi hanno individuando i due dopo alcuni minuti mentre sostavano in una via defilata, per portarli in caserma. I due, dopo l'identificazione, sono stati denunciati in stato di libertà per rapina impropria.

