La polizia trova materiale nautico rubato dalle imbarcazioni: si cercano i proprietari

MESTRE - Furti sulle imbarcazioni, la polizia ritrova materiale nautico rubato, ancora non sono stati individuati i proprietari. E proprio per trovarli gli agenti lanciano un appello: visto il valore della strumentazione, chi dovesse identificare il materiale ritratto come proprio potrà contattare il Commissariato di Mestre, Via Ca’ Rossa 5, tel. 0412692511.