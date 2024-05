MESTRE - ​Citroën C3 travolta da un camion in via dell'Elettricità: gravissima trentenne di San Donà. È accaduto questa mattina, venerdì 24 maggio, in via dell'Elettricità a Marghera davanti alla Grandi Molini. La conducente dell'utilitaria, una trentenne di San Donà, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

La giovane è arrivata in ospedale con numerosi traumi, si trova adesso in rianimazione e la prognosi è riservata.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, all'incrocio con via Galvani il camion avrebbe travolto la Citroën C3 trascinandola per diversi metri. L'auto si è schiantata poi contro un palo della luce. Indagini in corso per ricostruire le cause dello schianto.

Per estrarre la giovane dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche polizia locale e polizia di Stato.