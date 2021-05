Minorenne nei guai per droga: aveva addosso un panetto di hashish e a casa 12 orologi di valore

MESTRE - Accusato di spacciare droga nella zona di parco Emmer: arrestato un ragazzo di 17 anni di Marghera, con precedenti per oltraggio, furto, danneggiamento. Scoperto con addosso un panetto di hashish.

Il giovane è finito in manette nel pomeriggio di giovedì scorso, il 13 maggio, verso le 15, tra via Rinascita e parco Emmer. La sua cattura è frutto di un'operazione congiunta del Nucleo operativo e del Nucleo cinofilo. Avvistato alla fermata del tram con due amici, ha tentato invano di fuggire. Aveva nascosto tra gli abiti un panetto di hashish da un etto. A casa invece, come è emerso nel corso di una perquisizione, custodiva marijuana e 12 orologi del valore di circa 4000 euro, poi sequestrati perché di dubbia provenienza. Dopo il trasferimento nel carcere minorile di Treviso, stamani il minore è stato chiamato a rispondere dei propri comportamenti al Tribunale minorile di Venezia.