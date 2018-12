Sequestrano, picchiano e rapinano due ventenni: presi un romeno e un complice 21enne

Avevano sequestrato e rapinato due ventenni: oggi sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di un 29enne romeno con diversi precedenti, finito in carcere, e di un 21enne italiano, incensurato, che ha un obbligo di dimora. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e della stazione di Vigonovo. I due, assieme ad altri 4 complici, dovranno rispondere di sequestro di persona e rapina a mano armata ai danni di due ventenni. Tre componenti della banda avevano sorpreso le due vittime a Mestre, in via Cà Rossa, mentre erano in attesa del tram. Sotto la minaccia di una pistola e di un coltello, i due ventenni erano stati immobilizzati con fascette in plastica e costretti a salire a bordo di un'auto, quindi erano stati rapinati del cellulare e del portafoglio. Infine erano stati trasportati in un park nei pressi dell'aeroporto di Venezia. Lì i tre assalitori erano stati raggiunti da altri tre complici a bordo di altra auto, e con con questi si erano poi spostati in un casolare abbandonato a Fossò (Venezia). Qui le vittime, con le fascette ai polsi e quindi incapaci di reagire, erano state percosse ripetutamente, al fine di far confessare una presunta rapina che avrebbero consumato ai danni di una donna componente della banda.



In particolare, gli aggressori avrebbero brandito davanti al viso di una delle due vittime una potente bomba carta, minacciando di farla esplodere. Il movente dei fatti, tutt'ora in corso di approfondimento, sarebbe legato al mondo degli stupefacenti. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno infatti accertato anche un'attività di spaccio di eroina da parte del 29enne finito in carcere.

