Malattia rara, ma lei aspetta la fine della scuola per farsi operare

MESTRE - Soffre di coliche ripetute e dopo vari esami le diagnosticano unaLei preferisce aspettare la fine della scuola per non compromettere l'anno e, ottenuta la promozione, va adcon l'intervento che riesce perfettamente. Ha un lieto fine la vicenda di unacolpita da una dilatazione congenita dei condotti biliari che collegano il fegato al duodeno, passando per il pancreas, e ora guarita grazie ai chirurghi dell'ospedale dell'Angelo che le hanno praticato pure un intervento ricostruttivo.