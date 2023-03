MESTRE - È la celebrazione di un grande artista che mette in luce il suo valore espressivo. È dedicato a Luigi Voltolina il Premio alla Carriera. L'omaggio alla sua creazione figurativa si affianca a quello reso nelle precedenti due edizioni del Premio Mestre Pittura, promosso dal Circolo Veneto, a Ennio Finzi, celebre maestro dell'astrattismo riconosciuto nel 2021, mentre quello dell'edizione 2022 è stato assegnato a Giorgio di Venere, interprete di una raffinata ricerca pittorica. L'artista è nato a Valona nel 1942, e trasferitosi a Venezia nel 1944 è tra le personalità artistiche attive più significative in città. La sua produzione è focalizzata nel campo pittorico e scultoreo, ed è stata riconosciuta non solo in ambito locale, ma anche dalla critica internazionale grazie a numerose mostre personali all'estero (Londra, Parigi, Amsterdam, Madrid, e Nancy). Luigi Voltolina sarà invitato a esporre una sua opera, fuori concorso realizzata in tempi recenti, nella mostra dei finalisti del Premio Mestre Pittura al Centro Culturale Candiani. «Questa specifica assegnazione spiega Christiano Costantini, presidente di Amici del Premio Mestre e del comitato organizzatore del concorso - offre un collegamento tra gli artisti che attualmente partecipano al Premio di pittura. E a quanti con una lunga e riconosciuta carriera hanno contribuito e continuano a testimoniare la loro arte nel territorio». Il Premio Mestre vuole essere un luogo di esposizione e confronto del mondo pittorico contemporaneo. «E' una straordinaria opportunità culturale per la città dice Costantini - Contribuisce a una Mestre scenario di molte iniziative culturali, sulla spinta di quella parte della società, attenta, curiosa e vivace che ne permea la complessità di moderna città».

IL PERCORSO

Luigi Voltolina è arrivato a Venezia all'età di due anni con il rimpatrio della famiglia. La sua passione artistica trova precedenti incoraggiamenti nello stesso ambito familiare: il cugino Nello Voltolina era stato uno dei protagonisti del Futurismo Veneto negli anni Trenta-Quaranta e il cugino Pino Ponti dell'ambiente milanese di Corrente. E' proprio grazie a quest'ultimo, che è entrato in contatto con i maggiori esponenti dell'ambito artistico milanese e veneziano. Si diploma in Arti grafiche all'Istituto d'Arte di Venezia, seguendo gli insegnamenti di Mario Dinon. Subito dopo lavora per un breve periodo alle vetrerie F.lli Toso di Murano. L'esordio è nel 1963 con una personale alla galleria Venezia in laguna. Seguono numerose le personali in Italia e varie le sue esperienze all'estero, in una ricerca della resa pittorica del dinamismo, E' significativo il suo soggiorno a Madrid del 1984, invitato a esporre con una personale nei saloni dell'Ambasciata Italiana: la svolta va verso territori istintuali e irrazionali del far pittura, che ingloba la cultura dell'Informale. Il Premio alla Carriera gli sarà consegnato in occasione della serata di premiazione dei vincitori del concorso, prevista il 6 ottobre prossimo al Teatro Toniolo. Per partecipare al Premio Mestre Pittura le candidature on line (www.premiomestredipittura.eu) devono pervenire entro domenica 21 maggio.