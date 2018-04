© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Glielo aveva detto più e più volte: «Sono stanca di mantenerti. Non fai niente per darmi una mano e poi chiedi sempre soldi. Se non ti trovi un lavoro ti sbatto fuori casa». Detto e fatto: quando la figliaè rientrata per cena non è riuscita a entrare nell’appartamento semplicemente perché la chiave non girava nella toppa. La madre, esasperata dalla situazione di stallo, aveva provveduto a cambiare la serratura con l’intervento di un fabbro.Teatro della diatriba un condominio dellain via. Quando la ragazza ha capito che cosa era successo è andata letteralmente fuori di testa, tanto che la madre terrorizzata ha chiamato ilchiedendo aiuto tramite la centrale operativa della. La figlia infatti aveva cominciato a scalciare contro l’ingresso e a rompere tutto quello che c’era sul pianerottolo: vasi di piante e porta ombrelli, non risparmiando nemmeno lo zerbino.