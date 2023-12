Letizia, undicenne mestrina, inizia per gioco e diventa youtuber: racconta le avventure con mamma e papà ai suoi 70mila follower

MESTRE - Il primo video su YouTube lo aveva fatto per gioco. Un passatempo diventato subito molto di più con l'apertura del canale "Letizia4ever", che oggi conta quasi 70mila iscritti. Letizia è una ragazzina di 11 anni, vive a Mestre, crea video divertenti che raccontano fatti di vita con canzoni, musica, balli, storie rivolte ai bambini e teenager, spesso anche con mamma Patty, papà Niko e il cane Cooper. La madre è laureata in economia aziendale, si occupa di contabilità, il padre è un grafico, tutti uniti da una passione per YouTube e i video prodotti in casa.

La storia

«Mio marito un anno e mezzo fa aveva aperto il canale "Le storie di Letizia" - racconta Patrizia Foschini, mamma della giovane - dove nostra figlia creava video divertenti con balletti e mimo. Era così espressiva che i filmati hanno ottenuto molte visualizzazioni e iscritti in pochi giorni. Quasi subito, per dare una connotazione moderna al canale, lo abbiamo nominato "Letizia4ever". Le prime storie raccontavano le avventure di Letizia, per esempio quella che va in montagna ed è punta da un'ape, si fa male e scappa. Poi abbiamo pensato a intrecci che coinvolgono il cane, la tartaruga, oppure quelli tipici del cinema come la paura dell'alieno». La narrazione è poi proseguita con i video sui primi giorni di scuola, il corso di karatè, le gite. «Sono tutte storie vere - sottolinea la mamma -, dedicate ai bambini dai 4 anni fino alla terza media. L'umorismo è creato soprattutto dal papà, che dopo aver seguito un corso di teatro in lingua inglese, ha iniziato a immedesimarsi nei vari ruoli, travestendosi spesso da donna. Lui scrive il copione con alcune battute, il resto è improvvisazione: giriamo a casa, al centro commerciale, al parco, al campeggio, dove ci trasporta la fantasia».

In alcuni video compaiono personaggi come la babysitter cattiva, il pazzo sconosciuto che suona il campanello alle 3 di notte, lo spione, il ladro, l'incontro di Letizia con il fidanzato; in altri il padre è protagonista di alcune fughe tra le calli di Venezia.

I youtuber di intrattenimento più seguiti oggi come Me Contro Te, Charlotte M., Ninna e Matti, MammaGiulia figliaChiara, per citarne alcuni, vivono di questa attività che è in forte ascesa. «Uno dei nostri obiettivi - precisa sempre la mamma - è affrontare il tema del bullismo, perché vogliamo comunicare che quando i ragazzi sono presi di mira, è giusto ribellarsi e parlare con gli adulti». É uscito anche il primo video di una serie che sarà pubblicata ogni sabato, intitolata "Art School": affronta temi come l'amicizia e il sentirsi bullizzati, il primeggiare a scuola».