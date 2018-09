Caccia ai lavoratori "fantasma": uno su 4 ufficialmente non esiste. Sospese nove ditte

di Monica Andolfatto

MESTRE - Maschio, con un'età compresa fra i 30 e 35 anni, italiano e straniero, spesso disoccupato ma anche inoccupato. È questo il profilo del lavoratore in nero nella provincia di Venezia per quanto riguarda i settori della ristorazione e dell'agricoltura che emerge dal report conclusivo della campagna ispettiva condotta questa estate dal Nucleo operativo del Gruppo tutela lavoro lagunare, guidato dal maggiore Gianfranco Albanese, con il supporto dei carabinieri del comando territoriale preziosi per la loro conoscenza...