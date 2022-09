MESTRE - Le due telecamere sempre accese all'interno del locale lo hanno ripreso mentre armeggiava con la cassa, riuscendo a prelevare il denaro lasciato dai titolari. E oggi la Scientifica arriverà nel locale di via Piave per cercare le impronte lasciate dal malvivente. Ennesimo colpo in un'attività del centro, stavolta ai danni di Noodles & Sushi, locale aperto da soli tre mesi in via Piave 76 gestito da cinesi e con prodotti tipici asiatici.

Nella notte tra sabato e domenica un ladro solitario è riuscito a rompere una piccola finestra sopra la vetrina affacciata sulla strada, entrando poi all'interno.

«Dalle immagini si vede che era solo - raccontano dal locale -. Il volto è purtroppo coperto da un cappuccio, ma aspettiamo di vedere se la polizia riuscirà a trovare le tracce lasciate. Il bottino? Tra i 200 e i 300 euro, non di più, una somma perfino superiore a quella che lasciamo normalmente come fondo cassa. Anche i danni, fortunatamente, sono stati limitati solo alla finestrella che è stata forzata».

Ad accorgersi del furto è stata la titolare del vicino bar Al Cucciolo che ha scoperto l'effrazione all'apertura del suo bar, notando che per terra era rimasto dello sporco e dei calcinacci. È stata la donna a chiamare la polizia che si è recata sul posto con una pattuglia mentre arrivavano anche i titolari di Noodles & Sushi. Ed oggi verranno effettuati gli ultimi rilievi.