Scoprono i ladri in casa, scoppia una lotta furibonda: uno dei malviventi cade dalle scale e muore

MESTRE (VENEZIA) - Scoprono i ladri in casa, reagiscono, ne scaturisce una lotta furibonda che si porta dall'interno dell'abitazione al pianerottolo del condominio, poi succede l'imprevedibile: uno dei malviventi, lottando con uno dei due ragazzi che erano presenti nella casa presa di mira, cade tra le scale e il vano ascensore. Una caduta violenta e fatale: l'uomo muore. È successo nella notte tra il 9 e il 10 agosto a Mestre, in un palazzo di via Rampa Cavalcavia, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

Ladro morto a Mestre,cosa è successo

Secondo i primi riscontri i ladri erano in tre e puntavano al colpo all'interno di un appartamento in via Rampa Cavalcavia a Mestre. I malviventi non sapevano che all'interno della casa c'erano due persone, il nipote del titolare dell'abitazione ed un amico. I giovani hanno sentito alcuni rumori durante la notte, si sono svegliati e sono andati a controllare, trovandosi faccia a faccia con i tre ladri. Ne è scaturita una rissa rabbiosa, fra i due e i tre banditi. Ad uyn certo punto due malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, ma non il terzo che, sempre seconto le prime ricostruzioni, avrebbe continuato a lottare con uno dei due ragazzi, fino alla tragica caduta.