Notte di spaccate a Mestre: colpita di nuovo l'Amburgheria. Il titolare: «Una vendetta». Poi un parrucchiere e il ristorante La Favorita

MESTRE - Notte di spaccate, di vetrine infrante e il ladro che rovista e porta via quello che riesce ad arraffare. Siamo in via Terraglio, a Mestre, proprio dove la notte di Capodanno i banditi hanno preso di mira l'Amburgheria (VIDEO), colpita di nuovo stanotte. Ma andiamo con ordine, il malvivente per primo infranto la vetrina del fast food senza però entrare. Un comportamento anomalo per un ladro, tant'è che il titolare - Salvatore Galante - pensa a una ritorsione, una vendetta dovuta alla denuncia presentata dopo il primo colpo fra San Silvestro e il primo gennaio. Ma non finisce qui, subito dopo il bandito è entrato in azione nel vicino parrucchiere, Lab Salon Concept e successivamente un nuovo colpo è stato messo a segno nel ristorante La Favorita, sempre in via Terraglio.