Ladri alla Carraro Caffè nella notte: spariti 35mila euro in contanti

di Monica Andolfatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ZELARINO - La brutta sorpresa al mattino. Quando il responsabile è arrivato, come ogni giorno, per l’apertura degli uffici. Cassetti aperti, carte sparse sul pavimento: qualcuno nella notte era entrato e aveva fatto razzia. Di soldi. Già perché i ladri che hanno firmato l’irruzione nella sede della Carraro Caffè, in via Selvanese a Zelarino, se ne sono andati con un malloppo piuttosto ingente. Qualcosa come 35mila euro in contanti. Chissà se si soliti ignoti erano consci di poter fare un colpo così grosso o se al contrario è stata una fortuita coincidenza. L’impressione comunque è che chi ha agito lo abbia fatto per lo meno con cognizione di causa, sapendo dove andare e cosa cercare. La strada se la sono aperta forzando una porta antipanico situata sul retro dell’edificio. L’allarme non è entrato in funzione. Appena ricevuta la chiamata al 113, la sala operativa della questura ha inviato sul posto una Volante e gli agenti dopo il sopralluogo di prassi hanno richiesto l’intervento dei colleghi della Scientifica. È spettato loro verificare se i malviventi abbiano lasciato tracce utili ai fini investigativi, Anche se tutto fa sembrare che gli autori del furto siano degli specialisti del genere ben attenti a non tradirsi con impronte digitali o indizi biologici. Tuttavia si è proceduto con l’esame attento della “scena del crimine” e può essere che qualcosa di interessante sia stato repertato.