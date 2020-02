All'Inps con la prenotazione: quasi azzerate le attese

MESTRE Da lunedì in tutto il Veneto entra in funzione la prenotazione obbligatoria per le prestazioni Inps che non rientrano negli sportelli veloci delle varie sedi territoriali. Venezia, però, ha giocato d’anticipo introducendola a Mestre dai primi di settembre scorso e a Venezia, San Donà, Dolo, Portogruaro e Chioggia dal primo ottobre, arrivando così già rodata sul termine regionale tanto che questi giorni, più che di novità, diventano occasione di bilancio di una sperimentazione ormai entrata a tutti gli effetti a regime.



GIOCO D’ANTICIPO

«Il risultato più evidente – dice il direttore della direzione provinciale di Venezia dell’Istituto di previdenza Vincenzo Petrosino – è il drastico abbattimento dei tempi di attesa". Le rilevazioni del quadrimestre considerato evidenziano, infatti, che per essere ricevuti dall’operatore per ottenere una prestazione pensionistica o riguardante gli ammortizzatori sociali, si è scesi dovunque dalla mezz’ora o tre quarti d’ora di media che talvolta diventavano anche un’ora, precedenti alla prenotazione obbligatoria, a una manciata di minuti che raramente arrivano in doppia cifra e spesso corrispondono al solo momento di arrivare negli uffici ed essere subito ricevuti, di adesso con la prenotazione obbligatoria. Il tutto con notevoli vantaggi: «Gli appuntamenti – riprende Petrosino – vengono concessi nel giro di uno, massimo due giorni, ogni dieci minuti. In questo modo l’utente sa con precisione quando deve arrivare, non trova code, la gestione della pratica è più veloce. Anche il personale può operare con maggiore tranquillità e speditezza. L’operatore al desk ha già disponibile la tipologia di domanda richiesta e le interazioni precedenti. Il clima all’interno delle sedi è più sereno».



La prenotazione può essere effettuata attraverso tre canali: con l’App Inps mobile, mediante il portale dove però è necessario usare il Pin – che resta tra le prestazioni erogate allo sportello veloce, senza obbligo di prenotazione – oppure, per chi è meno pratico con la tecnologia, tramite il Contact Center al numero verde (gratuito) 803164 da telefono fisso e 06164164 da mobile. Se necessario può essere cancellata e rinviata in qualsiasi momento.



IL BILANCIO

Dal 1. ottobre scorso a ieri l’Inps provinciale ha registrato 24.418 accessi, 13.987 su prenotazione e 10.431 senza prenotazione: i primi forniscono informazioni generali di primo livello (requisiti e modalità di accesso alle prestazioni dell’istituto, verifica dello stato di una domanda di servizio in corso, gestione di eventi su prestazioni già in essere), i secondi riguardano pratiche velocissime (Pin, stampa e duplicati di documenti e modelli), mentre altra cosa sono le informazioni di secondo livello, a carattere specialistico e consulenziale, che vengono fornite tramite l’Agenda appuntamenti. Nel dettaglio, si sono avuti 4.226 accessi alla direzione provinciale di Venezia; 7.370 all’agenzia complessa di Mestre e 6.507 in quella di San Donà; 4.093 nell’agenzia territoriale di Dolo e 1.628 e 594 in quelle di Chioggia e Portogruaro, dove da tre settimane sono stati introdotti gli sportelli veloci che ancora mancavano. « In proiezione nei 12 mesi le prestazioni saranno circa 75mila in tutta la provincia, un quarto in meno delle oltre 100 mila registrate nel 2018 proprio perché la nuova organizzazione con il sistema di prenotazione obbligatoria, a fianco degli sportelli veloci, permette di razionalizzare gli accessi eliminando quelli indistinti o impropri » , sottolinea Petrosino. Inps, infine, ha uniformato gli orari di apertura al pubblico che ora in tutte le sedi è al mattino dalle 8.30 alle 12.30. Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA