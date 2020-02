Mestre. Causa un incidente tra scooter e auto e scappa: caccia al pirata della strada

MESTRE - Caccia al pirata della strada: causa un incidente e scappa. Il sinistro è avvenuto nella mattina di domenica 16 febbraio a Mestre: un'auto in uscita da via Baratta con l'intenzione di immettersi in via Ca' Rossa, ha occupato una parte di carreggiata, uno scooter che stava sopraggiungendo, per evitare la vettura, è finito contro un'altra macchina. Lievi i feriti, ma il conducente della vettura che ha causato l'incidente è scappato ed è ora ricercato per omissione di soccorso e fuga. © RIPRODUZIONE RISERVATA