Incidente sulle rotaie in viale San Marco, si blocca il tram

VENEZIA - Incidente tra mezzi in viale San Marco, tram bloccato. Uno scontro tra veicoli senza feriti, intorno alle 13.30, ha letteralmente bloccato la circolazione lungo viale San Marco: sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale. Per permettere i rilievi sul posto, in attesa della rimozione dei mezzi, è stato necessario fermare il tram. Avm/Actv ha quindi attivato la linea sostituiva di autobus lungo tutta la tratta T1 Favaro-Venezia, in entrambe le direzioni.