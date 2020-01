Attraversa sulle strisce: centrata in pieno dall'auto. Investitore si costituisce il giorno dopo

MESTRE - Anziana investita a Mestre in via Castellana: si ritrova con le braccia e il naso rotti. L'investimento è avvenuto il 4 gennaio, a poche ore dalla tragedia di viale Vespucci, incidente nel quale ha perso la vita la studentessa universitaria di 29 anni Pegah Naddafi.



L'INCIDENTE STRADALE

La donna, di 74 anni, stava andando alla “pizzeria all’angolo”. L’automobilista - G. B., 78 anni, residente nel comune di Venezia - che l’ha travolta sull’attraversamento pedonale non si è neppure fermato, assumendosi solo in un secondo tempo le sue responsabilità. L’anziana ha cercato istintivamente di proteggersi proiettando in avanti le braccia, con il risultato però che a causa dell’urto se le è fratturate entrambe e in seguito ai colpi e alla successiva caduta si è rotta anche il setto nasale. All’ospedale dell’Angelo, dov’è stata subito condotta, l’anziana, che è vedova e vive da sola, è stata ingessata ad entrambe le braccia, mentre sulla frattura al setto nasale i medici interverranno in un secondo tempo. Adesso è tornata a casa ma ne avrà per dei mesi nei quali avrà bisogno di assistenza continuativa da parte dei figli.

L'AUTOMOBILISTA SI E' COSTITUITO LA MATTINA DOPO

Ad aggravare il quadro, l’automobilista non si è fermato e ha tirato diritto; la settantaquattrenne è stata inizialmente soccorsa da alcuni passanti e negozianti della zona, che hanno allertato il 118: dell’incidente ci sono anche un paio di testimoni oculari. Solo successivamente - la mattina dopo l'incidente - l’investitore si è costituito e ha ammesso le sue responsabilità agli agenti della polizia locale di Venezia: si tratta di G. B., 78 anni, residente nel comune di Venezia, così come la passeggera di un anno più giovane che trasportava in macchina. La donna e i suoi familiari, per ottenere giustizia, attraverso lo Studio3A-Valore S.p.A.

