Mestre. Brutto risveglio per gli abitanti di Carpenedo: intera fila di auto colpita da una vettura

MESTRE - Brutto risveglio, oggi sabato 15 aprile, per gli abitanti del quartiere Carpenedo a Mestre. Un'intera fila di auto parcheggiate in via Trezzo è stata colpita da una vettura. I residenti del quartiere sono rimasti senza parole di fronte allo "spettacolo" di lamiere ammaccate. Sul posto la polizia locale.