Scontro tra un autobus Actv e un furgone: una persona ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Incidente in via Righi a Marghera alle sei della mattina del 3 maggio: a scontrarsi un furgone e un autobus Actv che viaggiava vuoto, una persona sarebbe rimasta ferita nello schianto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e il conducente del furgone è stato preso in cura dal 118. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro avvenuto all’altezza del passaggio pedonale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.