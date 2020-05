Mestre. Incendio in una palazzina all'alba: sei famiglie evacuate Foto

evacuare le sei famiglie residenti

Incendio in via Postumia a Mestre questa mattina all’alba, poco prima delle 6. I vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo partito dalla cucina di un appartamento, probabilmente a causa di un cortocircuito. Le squadre dei pompieri hanno dovutonella palazzina.Devastato l’appartamento in cui si è scatenato l’incendio, in cui risiede da solo un uomo non vedente. I vigili del fuoco l’hanno accompagnato fuori dall’appartamento e affidato alle cure del Suem: l’uomo è stato portato in ospedale con alcune lievi ustioni. Il suo è l’unico appartamento completamente inagibile.