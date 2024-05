MESTRE - Dopo otto anni di quasi inattività il grattacielo più alto di Mestre (quello con il più grande maxischermo pubblicitario a led d'Italia) prende vita e finalmente è stato completamente occupato, dal piano terra fino al diciannovesimo. Diventa realtà il sogno di Francesco Fracasso, l'imprenditore miranese titolare della Cervet, la società che tra il 2013 e il 2016 realizzò un'operazione di riqualificazione urbana trasformando il vecchio, abbandonato e degradato, deposito dell'Actv in un quartiere a ridosso della stazione ferroviaria e del nuovo Campus universitario: investì circa 50 milioni di euro per costruire la torre (progettata dallo studio Asa di Flavio Albanese), l'edificio che ospita Interspar, i piazzali con i parcheggi e la rotatoria al posto del trafficatissimo incrocio tra Corso del Popolo, via Torino, rampa Cavalcavia e via Gozzi.

I CONTENUTI

L'unica parte mai realizzata del piano è quella dei 41 appartamenti in social housing che Fracasso avrebbe voluto costruire dietro a Interspar. Per il resto la Cervet ha edificato tutto e Fracasso aveva in mente anche le destinazioni per la Hybrid Tower: ristorazione, un medical center & beauty, una parte direzionale anche in coworking, residenziale e una terrazza panoramica per eventi, oltre al parcheggio trasformabile in auditorium, una palestra con spa che si affaccia su un giardino sospeso al secondo piano. Di quelle destinazioni oggi sono rimasti il ristorante, il parcheggio, la Hybrid Music e, soprattutto, il direzionale anche in coworking. Anzi è proprio la nuova anima dell'edificio che è diventato il primo esempio di "multi-asset property management" in Veneto: uffici in affitto per lavorare e appartamenti sempre in affitto per chi lavora e per i turisti, e più in particolare delle persone che lavorano anche in ferie, fenomeno esploso con la pandemia. L'Hybrid Tower Mestre (Htm) ospita, dunque, nei primi tre piani un Business Center, e dal quarto al sedicesimo 34 appartamenti. Tutti questi spazi sono stati riempiti di gente e si affiancano a quelli del diciottesimo piano che ospita il ristorante Aki, del diciannovesimo con la terrazza panoramica, e del piano terra con parcheggi coperti e il centro HM Hybrid Music, ex sala Monteverdi. Ieri mattina gli attori della rinascita della torre si sono presentati alla città. C'erano Davide Schiffer, amministratore delegato del Gruppo Borgosesia società per azioni quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana che acquista immobili da completare o rivitalizzare, prevalentemente a destinazione residenziale, ubicati in grossi centri urbani e turistici; Borgosesia ha acquistato l'anno scorso per 17,5 milioni di euro il grattacielo di Mestre. E poi c'era Michele Diamantini, amministratore delegato di Halldis e già tra i fondatori di Expedia Italia e co fondatore di Vacasa Europa: Halldis, dopo un concordato nel 2022 a seguito della crisi provocata dal Covid, è rientrato a pieno titolo nel mercato degli affitti brevi che segue sin dal 1986 e, nella Htm, gestisce i 34 appartamenti nei 13 piani dal quarto al sedicesimo, ad eccezione di due piani dei quali si occupa Borgosesia (come il tredicesimo che ha affittato a Turkish Airlines). I 34 appartamenti sono già tutti occupati per una media di 5 o 6 giorni, ma anche per un solo weekend o per un mese, affittati direttamente da Halldis ma più spesso dalle piattaforme come Booking.com. Infine ieri mattina c'era la mestrina Ilaria Edel Muzzati, general manager di Lemon che opera sin dal 2013 al Terraglio Uno, l'anno scorso ha avviato un Business Center all'M9, e da poco ne ha aperto uno dal primo al terzo piano della Torre dove già operano aziende come l'agenzia di formazione Green Srl di Paolo Speziali, lo studio legale Spina & Partners, la società Ma-De real estate, la coop sociale Il Lievito, la fondazione internazionale Oasis, RR Group che si occupa di servizi energetici, Happines Srl che promuove eventi sportivi.

IL FUTURO

«Se società come queste e in particolare come Borgosesia, hanno deciso di entrare nella Htm, significa che hanno capito che questa città ha un futuro e hanno visto in anticipo la grande trasformazione sociale, culturale ed economica che sta vivendo» ha detto l'assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini: «Il nostro auspicio è che sblocchino davvero il potenziale di quest'area e che la rivitalizzino».