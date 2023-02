MESTRE - Hanno preso in affitto una sala di uno degli hotel più prestigiosi di Mestre, il Laguna Palace del Gruppo NH, dicendo che si trattava di un evento "sulla Madonna di Fatima". Per tutto il pomeriggio, quello di oggi, senza specificare altro se non accordarsi sul prezzo dello spazio all'interno del 4 stelle. Ma su quell'evento che, gli organizzatori di "Radio Domina Nostra" presentano come un momento di preghiera, è calata la "scomunica" del Patriarcato di Venezia: «È dovere di carità avvertire i fedeli del Patriarcato che la partecipazione a tali eventi è gravemente lesiva della comunione ecclesiale». Perché, a presiedere la celebrazione, ci sarà Alessandro Minutella, ex sacerdote palermitano accusato di scisma ed eresia, protagonista di una crociata contro Papa Francesco e dimesso dallo stato clericale nel 2021.



L'APPUNTAMENTO

L'appuntamento per la "preghiera" al Laguna Palace è fissato alle 16.30, promosso via Facebook da "Radio Domina Nostra" che gestisce, citazione testuale, "le dirette e le attività di apostolato" di Alessandro Minutella. «DON Alessandro Minutella - precisano facendo spelling dall'organizzazione che non riconosce la scomunica e il declassamento a laico dell'ex parroco siciliano -. É un sacerdote, non un "signore". Chi vuole può prenotarsi e partecipare al momento di preghiera, non diamo altre informazioni. É comunque un evento pubblico che verrà trasmesso sul nostro canale YouTube».



Di tutt'altro avviso è la Curia veneziana. «Sui mezzi di comunicazione on-line è comparso l'invito del sig. Alessandro Minutella, già sacerdote della Diocesi di Palermo, scomunicato nel 2018 e dimesso dallo stato clericale nel 2022 con decisione definitiva del Santo Padre, a partecipare nei prossimi giorni a un incontro per "intronizzare la statua della Madonna di Fatima" presso una struttura ricettiva del veneziano» è il lapidario comunicato diffuso ieri pomeriggio, 24 ore prima dell'incontro nell'hotel mestrino, per avvisare i veri fedeli.

«Non minacciamo nessuno - spiegano dal Patriarcato - ma mettiamo in guardia rispetto a questa persona sanzionata dalla chiesa per i suoi atti e i suoi contenuti divisivi dell'unità della chiesa. Dobbiamo far presente, come pastori, quando un contenuto è fuori dalla fede cristiana». E il 14 dicembre scorso, come altri vescovi (tra cui Claudio Cipolla di Padova) lo stesso patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, aveva firmato un decreto per ricordare che Minutella "non può celebrare sacramenti e sacramentali e perciò non deve essere a nessun titolo accolto nelle nostre chiese e realtà". Non a caso hanno affittato la sala conferenze di un albergo. Ma Moraglia ha messo nel mirino anche un altro "protagonista" previsto nell'evento di oggi al Laguna Palace, quel fra Celestino della Croce (al secolo Pietro Follador) al quale viene proibito "l'esercizio pubblico del ministero, in particolare ma non esclusivamente riguardo a predicazione, catechesi e celebrazione di sacramenti e sacramentali, nonché di ascoltare le confessioni nel territorio del Patriarcato di Venezia, revocandogli - continua Moraglia - la facoltà di assolvere validamente in questo territorio, qualora ancora ne godesse, l'eventuale celebrazione del sacramento della penitenza».



«FENOMENO MARGINALE»

Insomma, una scomunica nella scomunica per quello che, nella Diocesi veneziana, viene descritto comunque come un "fenomeno molto marginale", ma che punta con queste "celebrazioni" dedicate all'intronizzazione (cioé la collocazione su un trono) della Madonna di Fatima a fare proseliti anche nel nord Italia. É dal 2017 che Minutella ha avviato la sua battaglia contro Bergoglio, quattro anni dopo le dimissioni di Joseph Ratzinger che, secondo l'ex parroco, "era l'unico a poter salvare la Chiesa", annunciando in quell'anno un raduno a Verona che poi venne rinviato. Ma, evidentemente, il tour anti-Papa Francesco continua.