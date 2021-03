MESTRE Rubati i televisori da tutte le stanze dell’albergo trasformate in bivacchi di fortuna da sbandati o tossicodipendenti che hanno lasciato sul pavimento siringhe e lacci utilizzati per iniettarsi la droga.

È questa la strada imboccata dalla polizia che sabato mattina ha eseguito il sopralluogo di furto all’Hotel Ambasciatori in Corso del Popolo, all’angolo con via Torino: una delle strutture ricettive più rinomate della città, spesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati