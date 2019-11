CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE Dopo la Giunta e la Municipalità del centro, anche il Consiglio comunale ha dettoche sorgerà al posto dell'tra via Carducci e il Museo M9. Con l'approvazione di ieri la strada per la struttura, che comporterà un investimento di 35 milioni di euro, è davvero spianata: ora le procedure prevedono i tempi per le eventuali osservazioni e le controdeduzioni. Nel frattempo l'architetto Plinio Danieli, project manager dell'operazione, vorrebbe approfittare per cominciare a realizzare il progetto vero e proprio assieme allo studio M&F Ingegneria di Sandro Favero e allo studio berlinese