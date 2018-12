Sente dei forti rumori e si affaccia alla finestra: vede i ladri e sventa il furto

MESTRE - Alle ore 23.30 la Sala Operativa segnalava a tutte le Volanti una nota concernente un furto in atto a Mestre in via Roma nei pressi del civico 40. Una donna infatti, contattava il 113 segnalando che dalla finestra del suo bagno, dopo aver udito dei forti rumori, notava un gruppo di giovani che dopo aver trascinato una motocicletta armeggiavano sul motoveicolo.



Uno degli equipaggi che già si trovava in zona per via dell’allert segnalato da XLAW, che prevedeva tra le 23 e le 24 la possibile commissione di un reato di furto, giungeva immediatamente sul posto notando tre giovani, di cui uno fungeva da palo, che armeggiavano sul motoveicolo segnalato. I tre alla vista della Volante si allontanavano dalla moto e tentavano di fuggire, uno in direzione di via Napoli e gli altri due in direzione di via Padre Kolbe. Il primo veniva immediatamente fermato da un’altra volante che era sopraggiunta nel frattempo mentre gli altri due dopo aver scavalcato una recinzione venivano immediatamente bloccati dal primo equipaggio e da altri due operatori giunti in loco dopo la segnalazione della Sala Operativa.



I giovani venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso dai quali è emerso che su A.A. e B.E. di 18 anni, gravavano già numerosi e specifici precedenti per reati contro il patrimonio. Sull’altro ragazzo, minore, risultava un unico precedente di polizia. L’Autorità Giudiziaria informata sui fatti, disponeva per i due maggiorenni il giudizio per direttissima durante il quale nella giornata odierna è stato convalidato l’arresto per furto pluriaggravato in concorso. Il terzo giovane, vista la minore età veniva denunciato in stato di libertà per il medesimo reato ed affidato ai genitori.

