MESTRE - Ruba bibite e snack in un distributore automatico del Comune ma scatta l'allarme: i carabinieri lo inseguono e lo acciuffano. Arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Mestre hanno tratto in arresto un cittadino italiano in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, in quanto ritenuto responsabile di aver commesso un furto in un distributore automatico all’interno degli edifici comunali di Via Ancona.

L’immediato intervento dei militari, quando è suonato l’allarme negli uffici comunali, ha permesso di individuare due soggetti che, dopo che sarebbero usciti dal retro, avrebbero tentato di allontanarsi dal luogo di commissione del reato, costringendo i militari ad un breve inseguimento a piedi.

Uno dei due è riuscito a dileguarsi mentre l’altro è stato fermato e sarebbe stato trovato in possesso di vari attrezzi atti allo scasso e che sarebbero stati utilizzati per forzare i lucchetti di chiusura dei distributori automatici, con ancora in mano degli snacks e una lattina che sarebbero stati asportati dalle macchinette distributrici all'interno degli uffici.

Accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Mestre, si è proceduto quindi con l'arresto per “furto” e, a seguito del processo celebrato nella giornata successiva, nel quale è stato convalidato l’arresto, è stato scarcerato, con prossima udienza a febbraio 2023.