Forte Marghera, pronto il super parcheggio da 200 posti: primo test nel week end

MESTRE - Manca ancora qualche ritocco, ma è praticamente pronto, tanto da essere già stato "testato" in un paio di serate di maggior afflusso, come lo sarà in occasione del prossimo weekend quando Forte Marghera ospiterà la mostra-mercato del fumetto "Venezia Comics" e il "Japan day". «Un intervento - sottolinea il sindaco Luigi Brugnaro - che riqualifica l'area esterna e comprende anche un nuovo percorso ciclopedonale, una rotatoria, alberature e due fermate per gli autobus».

SISTEMATI GLI ACCESSI

L'intervento, progettato in collaborazione con la Soprintendenza, permetterà di separare finalmente i flussi, tra automobili, bus, pedoni e ciclisti, grazie alla nuova rotonda che diventerà l'accesso sia al Forte che al parcheggio, liberando l'attuale entrata a lato del canale che circonda il Forte che sarà così riservata solo a chi si muove a piedi o sulle due ruote. «Il nuovo parcheggio esterno di Forte Marghera prende forma con un'opera moderna che aggiunge altri 140 posti auto accessibili e sicuri ai 60 già risistemati l'anno scorso nei pressi del ponte di ingresso - sottolinea il sindaco -. Continuiamo così a dare al Forte, luogo simbolo per l'intera città, tutta l'attenzione che merita, ristrutturando gli edifici interni, adeguando i servizi e facilitando l'accesso e la fruizione».

Le prime "prove" del nuovo parcheggio sono state fatte in queste settimane, in un paio di serate nelle quali si è rivista la folla nell'ex postazione militare, con il presidente della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini, che ne ha garantito l'utilizzo anche per il 6 e 7 maggio prossimi, giornate nelle quali è previsto un particolare afflusso di visitatori per il "Venezia Comics" che, nell'edizione del 2019, calamitò ben 15mila persone in un paio di giorni.

I lavori per quasi un milione di euro erano iniziati nel luglio scorso e dovevano essere ultimati per fine anno, comprendono anche la realizzazione di altri 250 metri di pista ciclabile per collegare il semaforo a chiamata lungo via Forte Marghera con la pista di atletica e gli impianti sportivi di San Giuliano. Quanto al parcheggio che, in fase di progettazione, sollevò parecchie proteste per l'utilizzo dell'area verde verso il Forte, è stato scelto un mando in conglomerato ecologico che lo renderà più permeabile alla pioggia, realizzando anche 900 metri quadrati di aiuole e bordure piantumate con graminacee e 33 nuovi alberi ad alto fusto sui 50 che verranno messi a dimora nella zona.

Il rischio che si trasformi in un parcheggio scambiatore per chi si muove tra Mestre e Venezia lasciando l'auto per salire in bus o sul tram che passa in viale San Marco dovrebbe essere scongiurato istituendo la sosta a disco orario, riservando così la sosta ai visitatori del Forte e ai fruitori del campo di atletica.