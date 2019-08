Ferrari s'infila sotto il Tir: feriti non gravi. Chiuso il Passante di Mestre

MESTRE - Una Ferrari finisce incastrata, letteralmente infilata sotto il rimorchio di un autoarticolato. Il Passante di Mestre è chiuso in direzione Trieste all’altezza del bivio con la A57 per un incidente che ha coinvolto alle 15.30 un mezzo pesante e una Ferrari. Le persone a bordo della Rossa sono ferite ma in modo non grave.



La chiusura della carreggiata est, che interessa il tratto inziale del Passante, dal Bivio A4/A57 al casello di Spinea, si è resa necessaria a causa dell’intraversamento del mezzo pesante, che ha terminato la sua corsa nello spazio tra le due carreggiate del Passante, provocando danni al securvia centrale. Per lo stesso motivo è chiusa anche la corsia di sorpasso in carreggiata ovest (direzione Milano).

