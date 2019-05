Le radici cedono: albero sradicato crolla su una casa, paura a Favaro

di Davide Tamiello

MESTRE - Prima la pioggia e poi, a diluvio finito, gli alberi crollano. Il fenomeno delle radici che cedono e delle piante che si adagiano contro auto, case e qualunque altre cosa finisca sulla loro traiettoria, sta diventando sempre più frequente. L’ennesimo episodio ieri pomeriggio a Favaro, in via Gobbi, dove intorno alle 17 un grosso albero è caduto contro una casa vicino all’ex scuola De Nicola. Nessun ferito e danni limitati, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare il tronco e liberare la zona dai rami, con autogru. La strada che da via Gobbi all’ex piscina è stata chiusa al traffico. Le linee di Actv in direzione via Altinia sono state deviate su percorsi alternativi.