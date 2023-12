MESTRE - Entrano in farmacia e scappano con oltre 2mila euro di cosmetici e medicine. I poliziotti del commissariato di Mestre hanno identificato e denunciato tre cittadine straniere, già gravate da precedenti penali per reati contro il patrimonio, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

Il fatto

Il mese scorso le tre donne sarebbero entrate all’interno di una farmacia di Mestre e, incuranti dell’impianto di videosorveglianza posto all’interno del locale e approfittando di un momento di confusione per il notevole afflusso di gente, avrebbero asportato numerosi prodotti cosmetici e farmaceutici per un valore complessivo di 2.014 euro celandoli all’interno di una borsa, per uscire poco dopo dalla farmacia facendo perdere le proprie tracce.

A seguito della denuncia resa dalla rappresentante legale della farmacia, la squadra investigativa del commissariato di Mestre, partendo dalle immagini delle tre donne estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, ha posto in essere un’attenta attività d’indagine di ricerca ed analisi nelle principali banche.

La polizia ha dunque identificato le donne, le quali avevano tutte precedenti penali per reati contro il patrimonio. Le tre sono state denunciate per furto aggravato in concorso.