Via Torino, rapinatore con pistola alla mano in farmacia

MESTRE - Il colpo è durato pochi secondi, ma la paura è stata tanta. Rapina a mano armata, martedì pomeriggio 15 marzo, nella farmacia di via Torino a Mestre. Il rapinatore è entrato in azione poco prima delle 19.30, quando la farmacia era prossima alla chiusura. Incappucciato, con la mascherina sul volto, l'uomo, una volta all'interno, ha estratto una pistola e chiesto l'incasso. Il personale gli ha consegnato il denaro in cassa - circa 500 euro - e il rapinatore si è dileguato. Il tutto è durato appunto pochi secondi. Difficile un riconoscimento dell'uomo, visto com'era bardato, tra cappuccio e mascherina. Dalle poche parole pronunciate, a detta dei testimoni, sarebbe del posto.