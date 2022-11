MESTRE - «Le prove di evacuazione nelle scuole avvengono a sorpresa, per chiari motivi dovendo simulare situazioni di emergenza. Il personale è comunque edotto che nell'arco dell'anno potrà essere coinvolto in una delle due o tre prove annuali che devono avvenire obbligatoriamente. E parliamo di un centinaio di prove che ogni anno investono nidi e scuole dell'infanzia comunali».

Paola Besio, assessora alle Politiche educative, risponde così ai genitori dei bimbi del nido Pineta in merito all'evacuazione sotto la pioggia di venerdì mattina.

«Non mi risulta tuttavia, e sarà mia cura approfondire, da una ricostruzione con il personale tecnico che crea le condizioni per l'avvio della prova, che siano stati svegliati i lattanti - prosegue Laura Besio -. Al contrario, il personale si è subito accordato che i piccolini non avrebbero partecipato, con simulazione di uscita solo da parte di educatrici e ausiliarie».

E gli altri finiti nel giardino sotto la pioggia battente? «Era stata data indicazione di fermarsi comunque alla porta, senza necessità di uscire, avendo cominciato a piovere da pochissimo dopo l'avvio risponde l'assessora -. Un paio di educatrici che non hanno colto l'informazione sono in ogni caso rientrate dopo pochi secondi».

Insomma, tutto sarebbe andato correttamente e senza disagi per i bimbi. «Riconosco, ed è importante per la sicurezza dei nostri piccoli utenti e per la tranquillità dei genitori che ce li affidano, che l'operato del personale educativo e ausiliario, che peraltro è il soggetto principe a cui compete la gestione della prova, sia stato in linea con le indicazioni per la gestione delle emergenze, dimostrandosi pronto a ogni evenienza e rispettoso delle procedure da mettere in atto al momento del bisogno» conclude Laura Besio.